На пресс-конференции о текущей санэпидситуации в Татарстане замруководителя Роспотребнадзора региона Любовь Авдонина рассказала, что нужно делать, чтобы в длительные майские праздники не заболеть коронавирусом.

«Максимально ограничить себя от посещений общественных мест, лучше использовать это время на дачных участках, тем самым обезопасить себя. Меры профилактики остаются – соцдистанция, маски, обработка рук и, конечно же, вакцинация. Самое главное не расслабляться и не терять бдительность, мы не должны сейчас вернуться к прошлогодней ситуации. Динамики в этом месяце мы не видим. Не нужно рваться в праздники куда-то за рубеж, потому что случаи завоза штаммов в Россию есть. Мы рекомендуем остаться в России и максимально соблюдать меры профилактики», - отметила спикер.

Также по ее словам, жители сейчас расслабились и даже если маска на лице есть, она не закрывает органы дыхания, а находится где-то на подбородке.

«И мы опасаемся, что длительные праздники, в том числе мероприятия, которые будут проведены, не проходили бы с какими-либо нарушениями», — заключила Авдонина.

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