Накануне вечером на улице Карбышева загорелся жилой многоэтажный дом. Возгорание началось с 7 этажа дома № 62, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Но не столько был опасен открытый огонь, сколько сильное задымление. Из зоны плотного задымления на 7 этаже находились пять человек. Их спасли при помощи масок спасаемого капюшонного типа от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, вывели их по лестничному маршу с 7-го этажа, сказали в пресс-службе.

Площадь горения составила 12 кв. метров. Причина пожара устанавливается.