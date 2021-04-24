23 апреля вечером Владимир Путин подписал указ о продлении майских праздников. Указ появился на официальной странице Кремля.

«В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан России установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в документе.

Вместе с тем органам публичной власти, иным органам и организациям нужно определить количество служащих и работников, которые будут обеспечивать функционирование этих органов с 1 по 10 мая 2021 года.