Директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов теперь не просто главный специалист по животным, но и большой чиновник: он переходит на должность заместителя главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, сообщает "Татар-информ" со ссылкой на самого "виновника торжества".

«Да, я больше не директор зоопарка. Теперь я заместитель главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов», – подтвердил Нурмухаметов информацию о переходе на муниципальную службу и сложении полномочий депутата.

Также теперь уже бывший директор зоопарка пояснил, что Казанским зооботсадом пока будет руководить Сергей Павлов. А сам Нурмухаметов уже подал заявление о своем досрочном прекращении депутатский полномочий. Заявление датировано 23 апреля.