Все школы России вносят изменения в календарные графики после известия о продлением майских каникул. В Минпросвещения оповестили, что дети будут, как и взрослые, отдыхать с 1 по 10 мая.

Ранее стало известно, что Путин объявил дни между первыми и вторыми майскими праздниками нерабочими. Ранее период с 4 по 7 мая считался рабочим, согласно Производственному календарю.

С инициативой сделать промежуток между первомаем и Днем Победы выходным в 2021 году выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила это необходимостью борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация в любой момент может осложниться. Путин одобрил.

Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, майские выходные продлятся десять дней, с 1-го по 10-е число включительно. Таким образом, на работу россияне выйдут во вторник, 11 мая. Песков также заверил, что новый локдаун на майские праздники не планируется, отвечая на вопрос об ограничении работы баров, ресторанов и музеев с 1 по 10 мая.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня весны и труда, с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.