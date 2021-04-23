Ночь 23 апреля в Верхнеуслонском районе Татарстана загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Так, прибывшие спасатели установили, что горит частный дом по всей площади. В 01:25 ликвидация открытого горения.

В ходе тушения пожарные обнаружили тело 61-летнего мужчины. В результате пожара сгорел дом и гараж на общей площади 108 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

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