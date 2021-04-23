Ранее подобные приговоры выносили только где-то далеко - в США, например: 185 лет тюрьмы, 220 лет заключения. Понятно, что человек, которому огласили такой вердикт, вряд ли когда-то сможет выйти на волю.

И вот такой же во всех отношениях удивительный приговор прозвучал на днях в Татарстане: бандиту к пожизненному сроку добавили еще 8,5 лет тюремного заключения. Как это будет на практике, задались вопросом обыватели: отсидит до смерти, а потом 8,5 лет тело будут хранить в камере? На самом деле с киллером из Татарстана Ринтиком, которому и огласили странный приговор, все будет иначе.

Дело Ринтика

Вахитовским судом Казани вынесен приговор 52-летнему Ринату Фархутдинову. Его в криминальных кругах знают как Ринтика, причем, знают далеко за пределами Татарстана. Имя киллера Ринтика - члена ОПГ "Хади Такташ" наводило ужас. В былые времена.

Сейчас заметно постаревший Ринат Фархутдинов на скамье подсудимых уже не производит впечатления грозы криминального мира - смущается, путается в показаниях, меняет их, говорит, что его ввели в заблуждение, отказывается от сделанных ранее признаний.

На скамью ранее пожизненно осужденный Ринтик попал по обвинению в попытке убийства директор "УНИКСа" Александра Щербакова. И если учесть, что киллер сейчас отбывает свой пожизненный срок в "Черном дельфине", откуда на волю хода нет, то этапирование в Казань для рассмотрения нового дела для него - скорее отдых, отпуск, занимательная поездка. Смена обстановки, возможность вернуться на родину в Казань хоть ненадолго, пока слушают дело.

Из "Черного дельфина" Ринтика этапировали в Казань в ноябре прошлого года. До суда он находился в СИЗО-1.

В ноябре 1999 года Фархутдинов с товарищем подкараулил директора "УНИКСа". Ходила версия, что строптивый Щербаков не хотел платить ОПГ "Хади Такташ" за "крышу". Как только Александр вышел из здания, один из членов банды выстрелил в него 6 раз. И вот тут начинаются чудеса. Раненый Щербаков выбивает из рук нападающего оружие, обращая его в бегство. Раны не оказались смертельными, и директор "УНИКСа" выжил.

20 лет правоохранители точно не знали имен заказчика и исполнителей покушения. И только в ноябре прошлого года Ринтик, будучи в "Черном дельфине", внезапно делает признание в этом преступлении. Сам ли, не сам ли - сейчас не узнать, но факт остается фактом - Ринтика спешно везут в Казань.

На последнем слове киллер внезапно берет свои слова назад, говорит, что признание сделал под давлением. Но прокурора уже не остановить, он просит добавить к пожизненному еще 10 лет.

Суд изменил квалификацию преступления – за пособничество в покушении на убийство по найму Фархутдинов получил восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Учитывая назначенное ранее наказание, Ринтик продолжит отбывать пожизненный срок в «Черном дельфине».

Как понимать?

Как понимать такой приговор, сразу и не разберешься. Мы обратились к известному в Татарстане юристу Хазиеву Наилю Асхатовичу с этим вопросом.

- Получается, что к пожизненному добавили еще 8, 5 лет - как это на практике?

- На практике это никак. Срок наказания и так пожизненный, а потому его не изменить никакими дополнительными годами заключения. Но этот приговор имеет большое значение как торжество справедливости, скажем так. Каждое преступление, деяние должно быть расследовано и наказано должным образом, и это - не исключение.

- То есть суд фактически принимает решение, не имеющее практической реализации?

- Это решение имеет большой вес для самой системы правосудия. Оно показывает, что каждый должен ответить за любое преступление, им совершенное, независимо от того, к каким срокам он был приговорен ранее и что было до того. Вы обратите внимание, именно поэтому в Америке такие странные для нашего понимания приговоры - 150 лет или 300 лет заключения. Берется совокупность сроков в зависимости от тяжести совершенных преступлений. Поэтому нас, юристов, подобный приговор нисколько не удивляет.

- Как это отразится на приговоренном?

- Никак, он продолжит отбывать свой ранее полученный пожизненный срок.

Справка

Ринтик входил в ОПГ "Хади Такташ" - одну из самых известных группировок России, которая возникла еще в конце 80-х годов и была ликвидирована только через несколько десятилетий.

Зародилась "Хади Такташ" в Вахитовском районе Казани. Название ее происходит от улицы Хади Такташа, на которой и жили члены ОПГ. Период возвышения пришёлся на начало 1990-х годов — распад СССР и становление рыночной экономики.

Закончилась их история плачевно - большая часть лидеров была убита своими же после раскола группировки на "молодых" и "старых". Молодые делали ставку на бизнес, контролировали проституцию в Казани, старики пытались брать с них долю, но получили отпор. Так начались разборки и убийства внутри ОПГ.

Также «хадишевские» прибрали к рукам сферу ритуальных услуг Казани. В криминальный оборот попали более 40 фирм, заводов, ресторанов, банков и даже два кладбища.

Следствие по делу «Хади Такташ» не имело аналогов. Впервые должно было быть вырвано под корень целое организованное преступное сообщество. Впервые в истории российского судопроизводства была применена программа защиты свидетелей — свидетелям надевали маски, изменяли голоса и фигуры.

По некоторым данным, во время следствия члены группировки предъявили правительству Татарстана ультиматум — или лидера Раджу отпустят на свободу, или Президент Республики Минтимер Шаймиев будет убит.

По подсчётам следствия, на счету ОПГ «Хади Такташ» не менее 60 убийств. Но доказанными суд признал лишь 13 из них.

В Верховном суде Республики Татарстан дело пробыло больше года. Заседания откладывались под самыми невероятными предлогами: например, то один, то другой обвиняемый умудрялись в камере поранить руку или ногу. Одна из наиболее активных свидетельниц со стороны обвинения Юлия Гаврилова скончалась у себя дома от отравления угарным газом 24 декабря 2001 года. Её якобы погубил костёр, разведённый неподалёку неизвестными бомжами. В январе 2002 года состоялся суд. Он приговорил: Галиакберова и Фахрутдинова (нашего нынешнего героя) — к пожизненному лишению свободы, остальным дали от 6 до 24 лет лишения свободы.

Радик Галиакберов и Ринат Фахрутдинов в настоящее время находятся в колонии «Чёрный дельфин» в Оренбургской области.