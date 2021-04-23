С 29 апреля по 11 мая меняется расписание пригородного поезда Казань-Свияжск (№6309). Изменения наступают в связи с назначение дополнительных электричек.

Теперь со станции Казань поезд будет отправлять раньше - в 20:36. Соответственно, и на все станции по пути он будет прибывать со смещением во времени на 14 минут. В Свияжск состав будет прибывать в 21:51.

Изменится расписание и обратного поезда (№ 6356 Свияжск-Казань). 23 апреля он будет отправлять на 10 минут раньше - в 12:21. Изменения однодневные, и уже с 24 апреля поезд будет ходить по привычному расписанию.