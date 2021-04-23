В России планируется ужесточить наказания за домашние побои, и сделают это в течение ближайших 6 месяцев, сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник в Минюсте.

Согласно сообщению, планируется внести поправки в статью 116.1 УК. Поправки поступят в Госдуму на рассмотрение в ближайшие месяцы.

В Минюсте поясняют, что разработать такие поправки ведомство обязал Конституционный суд, который рассмотрел 8 апреля жалобу женщины из Оренбургской области Людмилы Саковой. Ее постоянно избивал родной брат. И все это время он оставался безнаказанным.

Сейчас за домашнее насилие агрессор должен ответить по уголовной статье: штраф в 40 тысяч или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев. Либо 240 часов обязательных работ или 6 месяцев - исправительных. В крайнем случае домашнего тирана могут отправлять под арест на срок до 3 месяцев. Конституционный суд пришел к выводу, что наказание по данной статье не соответствует требованиям Конституции. А потому принято решение ужесточить наказание по всем пунктам возможного наказания.