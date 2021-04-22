По результатам исследований hh.ru и «Циана» жителям Казани нужно копить 11 лет, чтобы купить однокомнатную квартиру. Больше 10 лет также нужно копить жителям Владивостока (12 лет), Санкт-Петербурга (12 лет) и Москвы (18 лет).

Специалисты подсчитали, что средняя зарплата в Казани 42 565 рублей, а средняя стоимость однушки на вторичном рынке – 4 130 000 рублей. На первоначальный взнос копить потребуется всего два года.

За 8 лет накопить на квартиру смогут топ-менеджеры, представители добывающей отрасли и автомобильного бизнеса. 13 лет потребуется работникам турсферы, гостичино-ресторанным сотрудникам и административному персоналу.

Методология рейтинга была построена с учетом финансовых возможностей ежемесячных накоплений работников и суммы первоначального взноса в размере 15% от стоимости квартиры.