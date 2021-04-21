На Баумана в Казани начался митинг в поддержку Навального. Как передает корреспондент ProKazan.ru с места событий, сначала было непонятно, сколько собралось участников, но около 19:15 толпа начала скандировать "Свободу!", "Мы пришли с миром", "Навальному врача".

Ряд участников пришли с цветами и ершиками. Правоохранители оцепили Баумана, перекрыв выходы, и не выпускают людей. Предположительно уже есть несколько задержанных.

Корреспондент нашего издания продолжает следить за развитием событий.