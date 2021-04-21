В Казани 21 апреля из здания Кировского районного суда сбежал осужденный. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

Так, мужчина самовольно ушел из зала суда до прибытия конвоя. На данный момент его разыскивают.

Мужчина был осужден за кражу, из-за многочисленных нарушений 21 апреля условный срок должны были переквалифицировать на реальный.

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