21 апреля во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей. Также он поручил кабмину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

«Нужно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. Поэтому предлагаю детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно назначить выплату в размере 5 650 рублей»,- отметил президент.

Также выплаты получат беременные женщины, которые оказались в сложных условиях. Им будут выплачивать по 6 350 рублей.

Ранее Владимир Путин сообщил, что по 10 тысяч рублей получат семьи, где есть дети-школьники.