В Минздраве Татарстана назвали количество погибших от коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

Подтверждены 3 случая смерти жителей Татарии: не стало двух женщин 1939-го и 1959-го годов рождения и мужчины 1941 года рождения.

Во всех трех случаях причина смерти (коронавирус) установлена специалистами-патологоанатомами. Вирус идентифицирован.

Минздрав РТ выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

По состоянию на 20.04.21 зарегистрировано 449 случаев гибели от коронавируса в Татарстане.