В Башкортостане полицейские обнаружили и накрыли сеть интим-салонов, в которых услуги предоставляли несовершеннолетние девочки. Организаторами были трое местных жителей. Расследование уголовного дела завершено.

По предварительным данным, сутенеры снимали квартиры для девочек, где они принимали клиентов. Половину прибыли они отдавали организаторам притонов, часть денег отдавали за аренду жилья, остаток оставляли себе. Девочкам предлагали стабильный заработок, когда те осознавали, во что ввязались, сбежать не удавалось.

Преступная деятельность продолжалась на протяжении двух лет. На данный момент подозреваемые задержаны, им предъявлено.

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