20 апреля в Казани на улице Глушко произошел инцидент с общественным транспортом. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«У окна сидела женщина, она не пострадала», - написали очевидцы.

В Ассоциации АТП Татарстана прокомментировали произошедшее.

«Сейчас на месте работает полиция. Пассажиры и экипаж общественного транспорта не пострадали. Что это было? Выстрел из пневматического оружия? Уверены, что полиция разберется и найдет того, кто совершил данное правонарушение», - отметил председатель Ассоциации АТП Сергей Темляков.

Автобус выйдет на маршрут после того, как техслужба заменит разбитое стекло.

По информации пресс-службы УМВД России по Казани, на данный момент поступило заявление от водителя автобуса. На месте работают сотрудники полиции, ведется расследование.

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