На дорогах Казани судебные приставы провели рейд с помощью комплекса «Дорожный пристав». По регистрационному знаку устройство определяет должников. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

За несколько часов рейда сотрудники остановили 21 машину, владельцы которых не оплачивали штрафы и налоги. Чтобы их транспорт не арестовали, почти все водители оплачивали долги на месте.

Но одну машину все-таки пришлось отправить на спецстоянку. Общая сумма, взысканная с должников – более 500 тысяч рублей.

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