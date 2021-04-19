МВД России призвало россиян воздержаться от участия в митингах и акциях, которые не санкционированы. В первую очередь, отметили в МВД, не стоит этого делать из-за угрозы распространения коронавируса. Обращение опубликовано на сайте министерства.

Еще одной причиной не идти на несанкционированный митинг МВД называет "угрозу провокаций со стороны деструктивно настроенных лиц".

Особенно в МВД попросили уберечь от походов на такие митинги и акции несовершеннолетних. Агрессивные действия участников подобных мероприятий могут спровоцировать попытки столкновений с сотрудниками правоохранительных органов, отметили в МВД. А это может нанести детям и подросткам моральный и физический вред.

Накануне о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии во Владимирской области.