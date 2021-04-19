По транспортной доступности Казань сопоставима с третьим по величине городом Австралии Пертом. Оба города в международном индексе трафика обладают оценкой в 154 пункта и находятся на 98-ом месте из 250-ти возможных.

Среднее время, затрачиваемое казанцами для поездки на работу, составляет 38 минут. А медианная длина маршрута в одном направлении равняется 11,6 км. При этом быстрее всех добираются на работу те, кто ходит только пешком. Это обуславливается самой короткой протяженностью преодолеваемого ими маршрута. А вот дольше всего едут к месту работы те, кто использует для передвижения исключительно метрополитен. Тот, характеризуясь самой короткой продолжительностью поездки, отличается непомерными трудностями на пути к самим станциям подземки. На это у горожан уходит больше времени, чем на использование самого метро.

В целом же 44% казанцев добираются на работу только посредством личного автомобиля. Это делает данный транспорт наиболее распространенным в городе. Для сравнения лишь метро пользуется 6% населения города, что позволяет назвать подземку наименее востребованным средством передвижения. Автобусами и троллейбусами для поездок на работу пользуется 31% горожан. Еще 19% казанцев ходит на работу пешком.

Примечательно, что наибольшее расстояние до работы приходится преодолевать владельцам автомобилей. Средняя длина их пути составляет 18 км. На их преодоление автолюбители тратят 38 минут, из которых 4 уходит на подход пешком до машины.

Для сравнения наиболее короткий маршрут у пешеходов. Свои среднестатистические 4,6 км. они преодолевают за 27 минут. А вот казанцы использующие автобусы и троллейбусы проезжают в среднем по 6 км. «в один конец». На это у них уходит 38 минут, из которых 6 занимает ожидание транспорта на остановках.

Парадокс, но дольше всего на работу добираются те, кто использует для передвижения только метрополитен. Средняя дистанция, преодолеваемая при этом, составляет у данных людей 15 км. На это требуется 45 минут из которых 15 минут уходит на то, что бы дойти до метро. А еще 10 минут занимает ожидание поезда на станциях. Сама поездка в метрополитене забирает 20 минут.

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