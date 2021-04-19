В рамках реконструкции автодороги, ведущей к казанскому аэропорту, рабочие предусматривают необходимость обустройства двух пешеходных переходов под землей. Один переход планируют разметить между селами Большие Кабаны и Малые Кабаны, второй - у разворотной эстакады в районе Kazan Expo. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источник в «Волго-Вятскуправтодоре».

На автодорогах федерального значения в Татарстане сегодня есть только 4 подобных перехода: два на трассе М7 и два на трассе Казань-Оренбург.

Уже сейчас строители выполнили установку монолитной железобетонной плиты прохожей части, стен переходов и фундаментов лестничных сходов. Завершаются работы по бетонированию стен. Для людей с ограниченными возможностями будут оборудованы подъемные платформы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.