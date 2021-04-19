В Казани закрыли продовольственный ларек, расположенный на улице Гудованцева. Стало известно, что в этой торговой точке без зазрения совести продают просроченные продукты. Продавцы при этом и сами не скрывали, что продукты уже просрочены, а потому и предлагали их жителям Казани по ценам, существенно ниже, чем в любом официальном магазине или супермаркете.

Просрочку нашли сотрудники полиции и представители администрации города, когда нагрянули с проверкой в торговые ряды. Пока не сообщается, какое наказание последует для предпринимателей, основавших бизнес на просрочке, но без наказания не останется никто.