В Казани житель пожаловался на грязный снег с реагентами на пляже Локомотив, который растаяв, уйдет в Волгу. Видео он опубликовал в сети.
«Куда смотрит власть? Везде снег накидали, горы грязи, а он растает и это все в Волгу уйдет!», - говорит мужчина в видео.
Крик души жителя Казани вызвал бурную реакцию в комментариях, равнодушных не осталось.
«И все в Волгу попадет..»
«Это пляж вот именно. Снегоплавильня она дальше если что»
«Автор молодец! Правильно сказал, что на рыбалку с детьми не выехать отдохнуть сразу штраф. А это в центре города и всем нет дела»
«Ты будешь эту воду из под крана пить, ради бога. На здоровье»
«Панику разводить на эту тему не стоит, в других странах все ещё нет продвижение в цивилизацию, они пьют из луж, или прямых источников где нет фильтров».
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