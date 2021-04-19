В Казани житель пожаловался на грязный снег с реагентами на пляже Локомотив, который растаяв, уйдет в Волгу. Видео он опубликовал в сети.

«Куда смотрит власть? Везде снег накидали, горы грязи, а он растает и это все в Волгу уйдет!», - говорит мужчина в видео.

Крик души жителя Казани вызвал бурную реакцию в комментариях, равнодушных не осталось.

«И все в Волгу попадет..»

«Это пляж вот именно. Снегоплавильня она дальше если что»

«Автор молодец! Правильно сказал, что на рыбалку с детьми не выехать отдохнуть сразу штраф. А это в центре города и всем нет дела»

«Ты будешь эту воду из под крана пить, ради бога. На здоровье»

«Панику разводить на эту тему не стоит, в других странах все ещё нет продвижение в цивилизацию, они пьют из луж, или прямых источников где нет фильтров».