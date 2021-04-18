17 апреля на 710 километре дороги Казань-Оренбург произошло ДТП – столкнулись две легковушки, одна из них машина такси. Об этом сообщает пресс-служба местной Госавтоинспекции.

Установлено, что 56-летний водитель машины «ВАЗ-2114» ехал из Казани в Оренбург, после разворота не предоставил преимущество встречной машине «Лада Гранта» под управлением 34-летнего мужчины, произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и 13-летний пассажир, их отвезли в больницу.

К другим новостям:

- «Психика животных искалечена»: слоних, которые подрались в Казанском цирке, отправили на пенсию.