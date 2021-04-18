Двух слоних, которые подрались в Казанском цирке, отправили в Крым на заслуженный отдых. Они будут жить в самом большом слоновнике с озером.

«Сегодня в парк львов «Тайган» прибыли два слона. Прибыли они по линии Росгорцирка. Это - взрослые слонихи, которые больше сорока лет выступали в цирке, побывали в двадцати странах. Психика животных искалечена из-за цирковой жизни. Они стали драться между собой, что привело к происшествию в Казанском цирке», — цитирует «Интерфакс» владельца парка львов «Тайган»и зоопарка «Сказка» в Крыму Олега Зубкова.

По словам владельца парков, общая площадь вольера для слонов пять гектаров, им будет просторно.

«Если мы увидим, что они будут продолжать вести себя агрессивно по отношению друг к другу, то после карантина разделим их: одна уедет в ялтинский зоопарк «Сказка», вторая останется в «Тайгане», - заключил Зубков.

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