Очередные смерти от коронавируса подтверждены в Татарстане: по данным Минздрава республики, болезнь унесла жизни четырех человек, всего на 17 апреля в РТ от ковида умерли 446 человек.

Подтвержденные на сегодняшний день смерти - три женщины 1944, 1962, 1971 годов рождения и мужчина 1953 года рождения. Причины смерти установлены в ходе пантологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов рассказал о том, что сам вакцинировался от ковида.

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