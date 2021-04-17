Лечащие врачи Алексея Навального, который 18 дней назад объявил голодовку в колонии, заявили о критическом ухудшении его состояния.
Открытое письмо в ФСИН от организации "Альянс врачей" (признана иноагентом) опубликовано в аккаунте "Команда Анастасии Васильевой" в Твиттере. В нем указано, что анализы у Навального очень плохие, и возможны серьезные нарушения работы сердечно-сосудистой системы, вплоть до остановки сердца. Врачи просят допустить их к пациенту, организовать консилиум, однако ответа от Федеральной службы исполнения наказаний пока нет.
"Калий в сыворотке крови - 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", - говорится в сообщении.
Как сообщила Reuters пресс-секретарь "Альянса врачей" Александра Захарова, состояние Алексея Навального действительно критическое, по ее словам, "счет уже идет не то чтобы на недели или дни, а скорее даже на часы".
Уже вчера мы, лечащие врачи @navalny, получив результаты его анализов, экстренно обратились к директору ФСИН с открытым письмом о его состоянии, близком к критическому, и выразили готовность приехать, организовать переговоры и консилиум, попросили нас к нему допустить. pic.twitter.com/yXdPGigFfc— Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 17, 2021
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