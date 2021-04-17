Лечащие врачи Алексея Навального, который 18 дней назад объявил голодовку в колонии, заявили о критическом ухудшении его состояния.

Открытое письмо в ФСИН от организации "Альянс врачей" (признана иноагентом) опубликовано в аккаунте "Команда Анастасии Васильевой" в Твиттере. В нем указано, что анализы у Навального очень плохие, и возможны серьезные нарушения работы сердечно-сосудистой системы, вплоть до остановки сердца. Врачи просят допустить их к пациенту, организовать консилиум, однако ответа от Федеральной службы исполнения наказаний пока нет.

"Калий в сыворотке крови - 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", - говорится в сообщении.

Как сообщила Reuters пресс-секретарь "Альянса врачей" Александра Захарова, состояние Алексея Навального действительно критическое, по ее словам, "счет уже идет не то чтобы на недели или дни, а скорее даже на часы".