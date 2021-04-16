В Казани суд вынес приговор девушкам с низкой социальной ответственностью, которые вымогали у одного из своих клиентов 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

Следователи установили, что две девушки 20 и 23 лет от роду приехали домой к клиенту, чтобы оказать услуги интимного толка. С 2019 по 2020 год они несколько раз вместе со своими знакомыми шантажировали мужчину и вымогали у него деньги, угрожали ему.

Обе девушки признаны виновными в вымогательстве. Одна из них ударила полицейского в момент задержания, а потому ее также признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти и в оскорблении полицейского.

Вину признала только одна из подсудимых. Вторая виновной себя не считает. Первой дали 3 года тюрьмы, а второй 3 года и 1 месяц. Отбывать срок дамы будут в колонии общего режима.