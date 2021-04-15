Приволжским следственным управлением на транспорте следственного комитета России выясняются обстоятельства происшествия с катером «Ярославец». Судно заметили 15 апреля 2021 года в Зеленодольске в районе железнодорожного моста через Волгу.

Судно приплыло на льдине из Чувашии, спасателям подойти к нему не удалось из-за ледохода. Собственник катера находится на постоянной связи со спасателями, когда появится возможность, то корабль извлекут.

«В настоящее время проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщил старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

По информации пресс-службы МЧС Татарстана судно находится напротив ЖК Юдино Кировского района Казани на судовом ходу, заблокированный стоящим льдом.