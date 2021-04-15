Банк «Открытие» запустил новую кредитную карту «Всё что надо»

Держатели карты получат привилегии для путешественников и расширенный кредитный лимит.

«Всё что надо» – это кредитная карта премиального класса Visa Signature с льготным периодом до 120 дней, кэшбэком до 11% и привилегиями для путешественников:

– доступом в бизнес-залы;

– круглосуточным консьерж-сервисом;

– страхованием путешественников.

Кредитный лимит по карте расширен до 1,5 млн руб., а также предоставляется возможность снимать наличные без комиссии по всему миру без ограничений.

Для клиентов с премиальным статусом карта «Всё что надо» выпускается и обслуживается бесплатно, а преимуществ становится еще больше.

Карту можно оформить в любом отделении банка «Открытие», в ближайшее время появится возможность также заказать ее на сайте и получить с бесплатной доставкой.

«Наша новая карта рассчитана на взыскательных клиентов. Она объединила в себе всё, что важно пользователям кредитной карты: длинный грейс-период, высокий кэшбэк, премиальные сервисы и не только. Надеемся, что с новым продуктом наши клиенты получат максимальную выгоду и найдут в ней «Всё что надо», – отмечает Федор Портных, начальник управления кредитных карт банка «Открытие».

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка https://www.open.ru/credit_cards/vse.

С полным списком дополнительных привилегий и условий премиального обслуживания можно ознакомиться по ссылке https://www.open.ru/premium?from=main_menu.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.