Суд Зеленогорского района Петербурга принял решение заключить под стражу 43-летнего мужчину, которого обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера и попытке убийства собственной 31-летней супруги.

Мужчина избил супругу, находясь в своей квартире, угрожал убить ее из ружья, изнасиловал ее. Когда мучитель схватился за "Вепрь 12", в комнату родителей прибежали дети, которые начали умолять отца не убивать маму.

Заявление в полицию от имени пострадавшей было подано ещё 5 апреля. Задержали же Богачёва лишь спустя неделю, сообщает "Фонтанка". Тогда же ему было предъявлено обвинение. Мужчина родился в Еврейской автономной области, в Петербурге занимался бизнесом, в 2009 году сменил фамилию.