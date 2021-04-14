По прогнозам Гидрометцентра Татарстана 15 апреля станет самым теплым днем за неделю. В четверг днем температура поднимется до рекордных +24 градусов. После этого температура немного понизится.

Так, 15 апреля, в четверг днем ожидается +19…+24 градуса, ночью +3…+8 градусов, переменная облачность, без осадков.

16 апреля, в пятницу, днем будет +14…+19 градусов, ночью +3…+8 градусов, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

17 апреля, в субботу, днем +11…+16 градусов, ночью 0…+5 градусов, без осадков.

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