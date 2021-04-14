В Татарстане с 15 апреля стартует пожароопасный сезон. В период с 29 апреля по 10 мая сотрудники лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи, курить, бросать спички, окурки, стрелять из ружья, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу тряпки пропитанные горючими веществами, оставлять на лесной поляне бутылки, осколки и другой мусор, а также выжигать траву.

За нарушение особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 40 тысяч рублей для предпринимателей и от 200 до 400 тысяч рублей для юрлц.