В Казани участковый отдела полиции «Сафиуллина» застрелил мужчину, который напал на него с ножом. Мужчина скончался в больнице.

Прошлой ночью жительница дома на улице Кул Гали вызвала полицию, она сообщила, что ее избивает муж. На место выехал участковый, когда он постучал в дверь, ему открыл мужчина с ножом. В ходе конфликта полицейский достал пистолет и выстрелил в нападавшего. Как сообщает «Бизнес Online», мужчина скончался в больнице.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

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