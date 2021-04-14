Бывший руководитель «Татфондбанка» Роберт Мусин не признал вину ни по одному эпизоду. В Вахитовском суде Казани подходит к финалу процесс допроса Мусина. И по-прежнему, хотя прошло уже 5 лет, бывший банкир не признает вины ни по одному эпизоду дела. Накануне он заявил в суде, что не мог предвидеть банкротства. А ранее он жаловался на память и уверял, что не помнит имена акционеров.

Напомним, Роберт Мусин обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Ущерб от его действий оценили в 50 млрд рублей. Потерпевшими по делу являются Центральный Банк России и ПАО «Татфондбанк». Как установило следствие, Роберт Мусин против закона принял решение о выдаче кредитов группе компаний. Все время расследования Мусин провёл под домашним арестом и этот срок войдет в общий срок его заключения.