Неизвестный мужчина расстрелял посетителя в фитнес-клубе на Авиационной в Москве. Стрелял он из огнестрельного оружия, успел произвести несколько выстрелов, после чего спешно скрылся. Пострадавший скончался на месте.

Заведено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Ряд СМИ сообщили, что убитый — вор в законе Альберт Рыжий (Али Гейдаров).

В 2014 году он был арестован по обвинению в ограблении. В 2016-м ему дали семь лет, но уже в июне прошлого года Гейдаров был освобожден условно досрочно. Baza называет его первым вышедшим по УДО вором в законе. Также сообщается, что известно минимум о трех покушениях на его жизнь, все предыдущие попытки были неудачными.