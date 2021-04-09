Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин сегодня заявил, что намерен встретить священный месяц Рамадан без разногласий и конфликтов с председателем ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтием Равилем Гайнутдином.

Накануне на сайте ДУМ РФ появилось обращение Гайнутдина к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В нем говорилось о сложной религиозной ситуации на территории республики. По сути Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия в попытке распространения учения "маргинальной турецкой секты Исмаил-ага".

В частности, по его словам, много вопросов вызвало толкование Корана (тафсира) "Калям Шариф" на татарском языке, которое можно истолковать как призыв обращаться за помощью к умершим. Поклонение кому-либо, кроме Аллаха, в исламе расценивается тяжелым грехом.

Сегодня Самигуллин отреагировал на обвинения, призвав прекратить "спор двух братьев по вере" и вступить в Рамадан с добром. В тоже время он посчитал слова Гайнутдина клеветой не только в свой адрес, но и в адрес коллектива, трудившегося над изданием "Калям Шариф".