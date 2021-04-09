Депутат Государственной Думы от "Единой России" Антон Гетта принес извинения за свой дебош на борту самолета "Аэрофлота" по пути из Москвы в Казань.

Он отметил, что сожалеет о той ситуации, которая "так широко освещалась в СМИ". Но подчеркнул, что в реальности все было не совсем так, как в новостных заголовках.

"Действительно, один из бортпроводников сделал замечание, что мы с другом громко разговариваем. Допускаю, что так могло быть, ведь, когда общаешься в условиях шума самолёта, да ещё и в масках, порой не замечаешь, что говоришь громко", — заявил парламентарий.

Он попросил пассажиров того рейса и у экипажа прощения за "причиненные неудобства".

Ранее "Аэрофлот" отправил жалобу в Госдуму на поведение Антона Гетты на борты. Во время полета, говорится в ней, депутат с попутчиком ходили по салону, мешали пассажирам, приставали к бортпроводникам, а когда им отказали в очередной порции алкоголя, депутат пригрозил всем устроить проблемы и всех уволить.

"Единая Россия" пообещала провести воспитательную работу со своим представителем.