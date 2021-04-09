Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала свое профессиональное мнение о провальном выступлении Алины Загитовой в Казани. Тарасова призвала не драматизировать в связи с падениями и ошибками Алины Загитовой во время шоу «Чемпионы на льду» в Татарстане. В интервью порталу BLITZ+ известный тренер заявила, что критикам не стоит развивать тему неудачного выступления всеобщей любимицы.

«Не думаю, что шоу плохое. Как оно может быть плохое, если там участвуют девочки, которые чемпионы мира, чемпионы Европы, олимпийские чемпионы? Как прокат Алины может быть плохим, когда она вместе со всеми чемпионами участвует в одной программе?», - заявила Тарасова.

Напомним, во время выступления в Казани уроженка Удмуртии Алина Загитова упала сразу несколько раз и не сделала чисто ни одного прыжка.