Житель Казани выложил видео, на котором машины у торгового центра XL объезжают пробку по трамвайным путям.
«Во как ребята пробку по трамвайным путям объезжают со стороны xl в сторону ветеринарки», - написал автор поста.
В комментариях на удивление заступились за водителей.
«Новый вид трамвая, эти хоть гореть не будут»
«А потом эти особо одаренные пытаются втиснуться снова в пробку»
«А что так можно было?»
«Почему большинство пишет со злобой? Если они никому не помешали - пусть едут»
«Больше поражают комментаторы, которые обвиняют снимающего и оправдывают нарушающих! Причём люди порой довольно взрослые. Страшно становится от мысли, что живу в обществе людей, существующих по законам мест лишения свободы»
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