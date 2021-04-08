Житель Казани выложил видео, на котором машины у торгового центра XL объезжают пробку по трамвайным путям.

«Во как ребята пробку по трамвайным путям объезжают со стороны xl в сторону ветеринарки», - написал автор поста.

В комментариях на удивление заступились за водителей.

«Новый вид трамвая, эти хоть гореть не будут»

«А потом эти особо одаренные пытаются втиснуться снова в пробку»

«А что так можно было?»

«Почему большинство пишет со злобой? Если они никому не помешали - пусть едут»

«Больше поражают комментаторы, которые обвиняют снимающего и оправдывают нарушающих! Причём люди порой довольно взрослые. Страшно становится от мысли, что живу в обществе людей, существующих по законам мест лишения свободы»

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