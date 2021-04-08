В Казани 6 апреля на улице Лесная произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Так, в 18:00 неустановленный водитель сбил 56-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. После ДТП водитель скрылся с места преступления.

В результате ДТП мужчина получил множественные переломы ребер с обеих сторон. Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.

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