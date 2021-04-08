Вахитовский районный суд Казани приступил к допросам бывшего ВИП-банкира Татарстана, руководителя ПАО "Татфондбанк" Роберта Мусина. Он уже поведал суду увлекательную историю создания банка с 1993 года, но отметил, что не помнит уже всех учредителей, с именами в памяти стало совсем плохо. А потому Мусин предложил суду "поднять архивы".

Также Роберт Мусин пояснил, что в "Татфондбанке" существовали два комитета по кредитованию - большой и малый. Он лично принимал активное участие только в работе большого комитета.

Домашний арест Роберту Мусину судом продлен до 4 июля 2021 года. Ущерб от действий бывшего банкира составляет 53 миллиарда рублей.

Ранее стало известно о возбуждении новых уголовных дел на тех, кто управлял и руководил банком - по статьям о растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

АСВ намерено также отсудить у Мусина и руководства «Татагропромбанка» 1,2 млрд рублей.