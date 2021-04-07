Ночью 7 апреля в Казани произошел пожар в девятиэтажке в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Так, прибывшие спасатели установили, что горит квартира на восьмом этаже, в помещении горят вещи и мебель.

В ходе тушения пожарные обнаружили тело 75-летней женщины в лежачем положении. По предварительной причине возгорание произошло из-за курения в помещении. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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