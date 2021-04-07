Серьезная авария произошла в Казани на улице Островского. В ДТП пострадали более пяти человек. Произошло столкновение двух автомобилей - Mitsubishi Lancer и Hyundai TG. Судя по кадрам, которые публикуют городские паблики, скорость у автомобилей была высокой. Водитель второго авто предпочел сбежать с места происшествия.

По предварительным данным, в "Мицубиши" находились пять человек, которых спасатели достали из смятой машины и доставили в больницу № 7 Казани. Есть информация, что пострадали водитель и четверо подростков. О пострадавших во втором авто пока нет никакой информации.