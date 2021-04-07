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Фото: pod.sellstory.ru

В Казани решили снести развлекательный комплекс «Ривьера»

07.04.2021, 08:02 3724 3 prokazan.ru
Развлекательный комплекс "Ривьера" скоро будет снесен. Заказчики начали массово получать отказы в бронировании мероприятий на летний период, итем, кто уже бронировал, начали возвращать внесенную оплату. Об этом рассказывает "Реальное время".
 
"Ривьера" была выкуплена на торгах компанией из Петербурга. Продали РЦ не сразу и по рекордно заниженной цене - за 418 миллионов рублей, тогда как стартовая цена была назначена на уровне 900 миллионов.
Тогда эксперты впервые заговорили, что здание морально устарело, и смысла инвестировать в него нет.
 
В компании Kravt Invest пока воздерживаются от комментариев, но и не опровергают вероятность сноса "Ривьеры". Специалисты фирмы уверяют, что позднее все сами расскажут.
 
По неофициальной информации, на месте снесенной "Ривьеры" может появиться крупный жилой комплекс.
Строительство Татарстан Казань
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комментарии

Горожанин
1
07 апреля 2021
08:14
Нужно больше домов, ещё больше! На каждом сантиметре дефицитной земли.
Горожанин
1
07 апреля 2021
08:24
Там домов очень мало видимо, надо плотнее застраивать и желательно без парковки...
Горожанин
0
07 апреля 2021
08:28
"Компания не исключает снос" , а проказа как всегда , раздула их мухи свинью.
Толщ
0
07 апреля 2021
09:12
А может и татарский театр

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Мужчина убил и расчленил мать, спрятал тело в диван и с помощью суицида пытался обеспечить алиби
08:47, 21.03.2021
У детей, которые перенесли коронавирус бессимптомно, появились опасные последствия
06:00, 21.03.2021
В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу, водитель скрылся
17:05, 20.03.2021
Теперь - проще: татарстанцы с 1 мая смогут продавать и покупать автомобили с пробегом иначе
12:44, 20.03.2021
«Был под чем-то точно»: задержан актер из сериала «След», угрожавший автоинспектору ножом
09:40, 20.03.2021
«Снимала и продавала»: задержана мать, которая торговала порно с участием своего 15-летнего сына
07:41, 20.03.2021
Патологоанатомы, обвиняемые в подмене органов роженицы, попросили суд отпустить их на свободу
07:20, 20.03.2021
«Я думал, пьяный»: задержали мужчину, ограбившего умирающего офицера вместо того, чтобы помочь
20:00, 19.03.2021
«Вот такая программа лояльности»: женщину с переломами принесли в отделение банка на носилках
19:00, 19.03.2021
«На, собачатина, получай!»: мать жестоко избила 3-летнюю дочь из-за того, что муж ушел к другой
07:39, 19.03.2021
«Отвратительно и страшно»: как Дмитрий Нагиев вживался в образ маньяка Андрея Чикатило
07:20, 19.03.2021
Тела двух женщин и грудного ребенка найдены в припаркованном у дома автомобиле
00:01, 19.03.2021
Не звоните любовнице: операторов связи собираются обязать передавать данные о звонках россиян
20:00, 18.03.2021
Криминальных авторитетов заподозрили в создании молодежных экстремистских ячеек
19:00, 18.03.2021
Депутат Госдумы России из Казани назвал пальмовое масло очень полезной едой для народа
15:45, 18.03.2021
Чудом остался жив: 11-летний мальчик выпал из окна 25 этажа
14:13, 18.03.2021
Глава Роспотребнадзора России рассказала об отмене масочного режима
08:58, 18.03.2021
Улицы Казани станут испытательным полигоном: на дороги выпустят полностью беспилотный транспорт
08:04, 18.03.2021
Ждать осталось немного: банковский аналитик предсказал обвал российского рубля
07:51, 18.03.2021
Мужчина убил своего друга из-за спора о том, как правильно резать сало
06:00, 18.03.2021
Жители Татарстана могут получить еще три дополнительных выходных - идея поддержана на высшем уровне
05:00, 18.03.2021
Мужчина в лифте набросился с кулаками на 10-летнего мальчика
19:00, 17.03.2021
Женщина прыгнула в открытый канализационный колодец следом за упавшим ребенком
17:44, 17.03.2021
Два года девочка страдала: муж и жена развращали 8-летнюю дочь
15:24, 17.03.2021
Учительницу заподозрили в развращении школьника, она рассылала эротическое видео