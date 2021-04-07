Развлекательный комплекс "Ривьера" скоро будет снесен. Заказчики начали массово получать отказы в бронировании мероприятий на летний период, итем, кто уже бронировал, начали возвращать внесенную оплату. Об этом рассказывает "Реальное время".

"Ривьера" была выкуплена на торгах компанией из Петербурга. Продали РЦ не сразу и по рекордно заниженной цене - за 418 миллионов рублей, тогда как стартовая цена была назначена на уровне 900 миллионов.

Тогда эксперты впервые заговорили, что здание морально устарело, и смысла инвестировать в него нет.

В компании Kravt Invest пока воздерживаются от комментариев, но и не опровергают вероятность сноса "Ривьеры". Специалисты фирмы уверяют, что позднее все сами расскажут.

По неофициальной информации, на месте снесенной "Ривьеры" может появиться крупный жилой комплекс.