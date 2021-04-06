С 3 апреля арабская авиакомпания возобновила регулярные рейс из Дубая в Казань. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.

Ранее полеты были приостановлены в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Теперь самолет с указанным направлением будет летать один раз в неделю по субботам. Отправление из Казани в 14:35, прибытие в Дубай в 20:35 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 09:30 и прибывает в аэропорт Казани в 13:35.

В пути – 5 часов, полеты будут выполняться на самолете Boeing-737-800.

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