Капитан и защитник "Авангарда" Алексей Емелин находится в клинической больнице Казани в тяжелом состоянии. Туда он попал после матча КХЛ, состоявшегося 3 апреля. Встреча проходила между казанским "Ак Барсом" и "Авангардом" в рамках финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

Врачи исключили заражение спортсмена из Омска коронавирусом, в РКБ Казани установили у спортсмена токсический шок печени. Точный диагноз тем не менее официально не называется, известно, что Емелина планируют перевести санавиацией в Москву. Врачи начали подготовку.

Емелин дважды становился чемпионом Кубка Гагарина. Ранее выступал за "Ак Барс", также отметился своей блистательной работой в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторс».