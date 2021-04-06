Активисты ОНФ в Татарстане обратились в прокуратуру с просьбой установить светофор около многопрофильного лицея №186 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба общественников.

На данном участке дети всегда перебегают дорогу с плотным движением. Водители не всегда реагируют на «зебру» и пешеходов. Родители учащихся просят установить светофор на переходе или светофор с вызывным устройством.

При этом городская администрация ответила родителям, что в целях обеспечения безопасности на данном участке стоит ограничение скорости, дорожный знак «Дети», мигающий светофор и организован наземный нерегулируемый пешеходный переход.

«Мы выезжали на место и смогли оценить и плотность автомобильного трафика, и плотность потока пешеходов. Видно, как дети перебегают, видно, как машины притормаживают в последний момент. Очевидно, что существующие меры не снимают вопрос безопасности», - отметил член регионального штаба ОНФ Рустем Гарафутдинов.

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