Из-за роковой неосторожности троих подростков из Омска мог погибнуть молодой мужчина. О смерти "по удаленке" рассказали в региональном Следственном комитете.

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минувшее воскресенье, 4 апреля, трое подростков 15,16 и 17 лет были на крыше четырехэтажного заброшенного здания, которое ранее было производственным. Они сбрасывали с крыши вниз металлические листы и все, что годится для последующей сдачи в пункт приема металлов.

Около здания в тот момент стоял 26-летний молодой человек, на которого и упала часть металлического мусора. Мальчики вызвали бригаду "Скорой", но было уже поздно, молодой человек погиб на месте от полученной тяжелой черепно-мозговой травмы.

Хотя кто-то из подростков мог причинить смерть знакомому нечаянно, "удаленным способом на расстоянии", Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.