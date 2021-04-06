Неизвестный пока человек в Казани отправил в "Татэнерго" угрожающее письмо по электронной почте. Он требовал биткоинов, а в случае невыполнения его требований, уверял, что взорвет здание "Татэнерго".

Взрыв неизвестный шантажист "назначил" ровно на 17 часов вечера 5 апреля. Если до этого времени ему не дадут 5 биткоинов ( 22 миллиона рублей примерно по сегодняшнему курсу), то от здания компании мало что останется, говорилось в послании.

Письмо пришло к концу рабочего дня, а потому эвакуация не потребовалась, сообщает "Татар-информ". Но экстренные службы на сигнал отреагировали и к зданию приехали на всякий случай.