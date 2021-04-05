В Обнинске сотрудники полиции применили табельное оружие при задержании 32-летнего мужчины. Он удерживал мать в квартире. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Калужской области.

В 10:30 поступило сообщение, что мужчина не выпускает мать из квартиры, приставив к горлу нож. Установлено, что они были на балконе, мужчина не шел на контакт, законные требования игнорировал.

При задержании он оказал сопротивление, ранил одного из полицейских. Сотрудникам пришлось применить табельное оружие, злоумышленник погиб. На месте происшествия работают сотрудники СК и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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