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Фото: СУ СКР по Калужской области

Полицейские застрелили мужчину, который взял в заложники мать

05.04.2021, 15:45 628 0 prokazan.ru

В Обнинске сотрудники полиции применили табельное оружие при задержании 32-летнего мужчины. Он удерживал мать в квартире. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Калужской области.

В 10:30 поступило сообщение, что мужчина не выпускает мать из квартиры, приставив к горлу нож. Установлено, что они были на балконе, мужчина не шел на контакт, законные требования игнорировал.

При задержании он оказал сопротивление, ранил одного из полицейских. Сотрудникам пришлось применить табельное оружие, злоумышленник погиб. На месте происшествия работают сотрудники СК и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Мужчина в лифте набросился с кулаками на 10-летнего мальчика
19:00, 17.03.2021
Женщина прыгнула в открытый канализационный колодец следом за упавшим ребенком
17:44, 17.03.2021
Два года девочка страдала: муж и жена развращали 8-летнюю дочь
15:24, 17.03.2021
Учительницу заподозрили в развращении школьника, она рассылала эротическое видео
09:12, 17.03.2021
«Занесло на трассе»: в результате аварии с автобусом 17 человек пострадали, есть тяжелораненые
08:50, 17.03.2021
В больнице скончался 8-летний ребенок, которого собственная мать облила бензином и подожгла
08:22, 17.03.2021
Посчитают до копейки: налоговая с 17 марта получила расширенный доступ к банковской тайне россиян
05:00, 17.03.2021
Пять человек погибли после взрыва телевизора
20:00, 16.03.2021
Делала «закладки» на Рублевке: чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с партией героина
11:23, 16.03.2021
Житель Петербурга забил молотком прохожего, приняв его за нечистую силу
09:21, 16.03.2021
Новая зараза: в Россию пришел южноафриканский штамм коронавируса, чем это опасно?
07:51, 16.03.2021
Мужчина хотел снять зарплату в банкомате, но получил уголовное дело
06:00, 16.03.2021
Отец и сын погибли из-за внезапно взорвавшегося среди ночи электросамоката
01:00, 16.03.2021
«Решил сделать по-пацански»: жителя Казани будут судить за поджог иномарки партнера по бизнесу
19:00, 15.03.2021
«Славная была охота»: отец и сын ушли на охоту и вернулись домой только через полгода